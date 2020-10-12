Террористы совершили 37 обстрелов в сирийском Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* совершили 37 обстрелов в сирийской провинции Идлиб за сутки.