Захарова назвала цель внешней политики России

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Задачей внешней политики России является гармонизация международных отношений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала цель внешней политики России
  • РИА Новости

«Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада. — RT) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова уточнила, что задача России заключается в гармонизации международных отношений и «выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития».

В сентябре в МИД отметили, что Россия и Запад находятся на одном из низших уровней сотрудничества в информационной сфере со времён холодной войны.

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