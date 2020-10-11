Захарова назвала цель внешней политики России

Задачей внешней политики России является гармонизация международных отношений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада. — RT) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 1».

Захарова уточнила, что задача России заключается в гармонизации международных отношений и «выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития».

В сентябре в МИД отметили, что Россия и Запад находятся на одном из низших уровней сотрудничества в информационной сфере со времён холодной войны.