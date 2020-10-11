В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом

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Не менее 20 человек погибли в результате столкновения товарного поезда и автобуса на железнодорожном переезде на северо-востоке Таиланда.
В Таиланде 20 человек погибли при столкновении поезда с автобусом
  • AFP
  • © Bangpakong Rescue Foundation

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чачоенгсао.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали ещё более 30 человек. Всего в момент происшествия в автобусе было около 60 человек, он следовал из провинции Самутпракан в один из храмов Чачоенгсао.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса, несмотря на работающий семафор, попытался проскочить перед приближающимся поездом.

Ранее в Новой Зеландии 40 человек пострадали в результате столкновения школьного автобуса с поездом.

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