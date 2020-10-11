Число случаев коронавируса в Германии превысило 322 тысячи

В Германии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 322 864. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

Отмечается, что за сутки в стране выявили 3483 новых случая COVID-19.

Всего в ФРГ скончались 9615 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила об угрозе резкого роста числа случаев COVID-19 в стране.