При стрельбе в штате Колорадо один человек погиб
«Полицейские расследуют стрельбу, происшедшую во дворе около Музея искусств. Одна жертва доставлена в больницу, её состояние пока не известно. Один подозреваемый взят под стражу», — отмечается в сообщении.
Позднее в полиции уточнили, что речь идёт об убийстве.
Подчёркивается, что задержаны двое подозреваемых.
На данный момент информация об обстоятельствах стрельбы отсутствует.
Ранее в американском городе Атланта при стрельбе в магазине один человек погиб и ещё пятеро получили ранения.