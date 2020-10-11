При стрельбе в штате Колорадо один человек погиб

В американском городе Денвер (штат Колорадо) в результате стрельбы убит один человек. Об этом сообщило местное управление полиции в своём аккаунте в Twitter.

«Полицейские расследуют стрельбу, происшедшую во дворе около Музея искусств. Одна жертва доставлена в больницу, её состояние пока не известно. Один подозреваемый взят под стражу», — отмечается в сообщении.

Позднее в полиции уточнили, что речь идёт об убийстве.

Подчёркивается, что задержаны двое подозреваемых.

На данный момент информация об обстоятельствах стрельбы отсутствует.

Ранее в американском городе Атланта при стрельбе в магазине один человек погиб и ещё пятеро получили ранения.