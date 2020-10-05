При стрельбе в штате Джорджия один человек погиб и пятеро пострадали

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В американском городе Атланта, штат Джорджия, при стрельбе в магазине один человек погиб и ещё пятеро получили ранения. Об этом сообщает Fox 5 Atlanta со ссылкой на данные полиции.
При стрельбе в штате Джорджия один человек погиб и пятеро пострадали
  • Reuters

Уточняется, что один несовершеннолетний находится в критическом состоянии. 

По данным полиции, инцидент начался с ссоры двух женщин.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате стрельбы в американском городе Милуоки штата Висконсин.

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