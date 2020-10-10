Число жертв взрыва резервуара с мазутом в Ливане выросло до четырёх
- AFP
«Число жертв взрыва на складе с мазутом возросло до четырёх, есть раненые», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее в жилом квартале Тарик-эль-Джедида ливанской столицы взорвался резервуар с мазутом.
4 августа на складе с аммиачной селитрой в порту Бейрута произошёл взрыв. В результате произошедшего значительная часть города была разрушена. Погибли около 200 человек, тысячи людей пострадали от взрывной волны, сотни тысяч остались без работы и крыши над головой.