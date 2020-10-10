Число жертв взрыва резервуара с мазутом в Ливане выросло до четырёх

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Число жертв взрыва на складе с горюче-смазочными материалами в ливанском городе Бейрут возросло до четырёх. Об этом сообщило местное подразделение Красного Креста.
Число жертв взрыва резервуара с мазутом в Ливане выросло до четырёх
  • AFP

«Число жертв взрыва на складе с мазутом возросло до четырёх, есть раненые», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее в жилом квартале Тарик-эль-Джедида ливанской столицы взорвался резервуар с мазутом.

4 августа на складе с аммиачной селитрой в порту Бейрута произошёл взрыв. В результате произошедшего значительная часть города была разрушена. Погибли около 200 человек, тысячи людей пострадали от взрывной волны, сотни тысяч остались без работы и крыши над головой.

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