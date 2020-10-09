В Бейруте взорвался резервуар с мазутом

В жилом квартале Тарик-эль-Джедида ливанской столицы взорвался резервуар с мазутом.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что взрыв привёл к пожару. Прибывшие на место пожарные команды ведут борьбу с пламенем.

Вместе с этим военные и волонтёры занимаются эвакуацией людей из расположенных поблизости домов.

По предварительным данным, в результате происшествия есть пострадавшие.

4 августа на складе с аммиачной селитрой в порту Бейрута произошёл взрыв. В результате произошедшего значительная часть города была разрушена. Погибли около 200 человек, тысячи людей пострадали от взрывной волны, сотни тысяч остались без работы и крыши над головой.