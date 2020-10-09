В мире выявили 350 тысяч случаев заболевания коронавирусом за сутки
Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире за сутки составило 350 766. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Reuters
Соответствующие данные приводятся на сайте ВОЗ.
Всего в мире было выявлено более 36,361 млн случаев заболевания коронавирусом, более 1 млн человек скончались из-за COVID-19.
Ранее в ВОЗ заявили о снижении смертности от коронавируса в мире.
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