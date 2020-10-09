Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира

Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.

«Как представителю аграрных кругов, мне, конечно, это решение понравилось», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, эта организация делает достаточно много хорошего для обеспечения бедных, голодающих людей, нуждающихся стран.

«Самое главное, что они помогают решить проблему — абсолютно немыслимую в сегодняшних цивилизованных условиях: есть довольно-таки много людей на Земле, которые просто не имеют еды», — отметил эксперт.

Со своей стороны, эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с ФАН выразил мнение, что награждение Всемирной продовольственной программы ООН — решение, с которым тяжело спорить.

«Мир меняется, и то, что Нобелевский комитет дал награду не какому-то определённому геополитическому или идеологическому кластеру, свидетельствует об этом», — добавил он.

Как отметили в Нобелевском комитете, Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, борющейся с голодом и содействующей продовольственной безопасности.