В ЕАЭС могут создать перечень документов для перемещения при пандемии

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут сформировать перечень условий и взаимопризнаваемых документов, позволяющих перемещаться гражданам в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ию Малкину.

Она сообщила, что на заседании Евразийского межправсовета «речь шла о возможности формирования в кратчайшие сроки перечня условий и взаимопризнаваемых документов, которые позволят перемещаться гражданам государств-членов всеми видами транспорта».

«Госпожа Попова (глава Роспотребнадзора России Анна Попова. — RT) доложила главам правительств о том, как продвигается процесс в данном направлении, какие промежуточные договорённости есть у санитарно-эпидемиологических служб государств-членов», — заявила Малкина.

Она отметила, что тема обеспечения безопасного возобновления пассажирского сообщения между государствами ЕАЭС в период роста заболевания коронавирусом является очень актуальной.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что партнёры России по ЕАЭС должны быть в числе первых получателей российской вакцины от коронавируса.