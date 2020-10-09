В ЕАЭС могут создать перечень документов для перемещения при пандемии

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В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут сформировать перечень условий и взаимопризнаваемых документов, позволяющих перемещаться гражданам в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В ЕАЭС могут создать перечень документов для перемещения при пандемии
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ию Малкину.

Она сообщила, что на заседании Евразийского межправсовета «речь шла о возможности формирования в кратчайшие сроки перечня условий и взаимопризнаваемых документов, которые позволят перемещаться гражданам государств-членов всеми видами транспорта».

«Госпожа Попова (глава Роспотребнадзора России Анна Попова. — RT) доложила главам правительств о том, как продвигается процесс в данном направлении, какие промежуточные договорённости есть у санитарно-эпидемиологических служб государств-членов», — заявила Малкина.

Она отметила, что тема обеспечения безопасного возобновления пассажирского сообщения между государствами ЕАЭС в период роста заболевания коронавирусом является очень актуальной.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что партнёры России по ЕАЭС должны быть в числе первых получателей российской вакцины от коронавируса.

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