Мишустин 9 октября посетит Армению
- © РИА Новости / Александр Астафьев
«9 октября 2020 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Республику Армения (Ереван) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, заседание станет 24 по счёту с начала работы Евразийского экономического союза и пятым — в 2020 году.
Предыдущая встреча председателей правительств состоялась в июле в Минске.
17 июля Мишустин провёл в Минске встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.
На ней Лукашенко заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».