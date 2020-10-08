Мишустин 9 октября посетит Армению

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 октября посетит Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом заявили в пресс-службе правительства.
Мишустин 9 октября посетит Армению
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«9 октября 2020 года председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Республику Армения (Ереван) и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, заседание станет 24 по счёту с начала работы Евразийского экономического союза и пятым — в 2020 году.

Предыдущая встреча председателей правительств состоялась в июле в Минске.

17 июля Мишустин провёл в Минске встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.

На ней Лукашенко заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».

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