В США ФБР разоблачило планы заговорщиков похитить губернатора Мичигана
- Reuters
Как пишет газета, заговорщики вели наблюдение за загородным домом Уитмер и обсуждали её похищение.
В документах, приведённых изданием, уточняется, что в начале 2020 года ФБР стало известно через социальные сети, что группа лиц «обсуждает насильственное свержение определённых правительственных и правоохранительных органов», которые, по их мнению, «нарушают Конституцию США».
При этом группа людей, планировавших операцию, собиралась в Дублине (Огайо), где обсуждала создание «общества, которое следовало бы Биллю о правах США».
«Они обсудили разные способы достижения этой цели: от мирных попыток до насильственных действий. В какой-то момент несколько участников говорили о правительствах штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США, включая правительство Мичигана и губернатора Гретхен Уитмер», — говорится в докладе.
Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.
По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином.
Как сообщали СМИ, подозреваемый в отправке посылки задержан.