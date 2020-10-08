В США ФБР разоблачило планы заговорщиков похитить губернатора Мичигана

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В США Федеральное бюро расследований разоблачило планы заговорщиков похитить губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Об этом пишет The Detroit News со ссылкой на материалы суда.
В США ФБР разоблачило планы заговорщиков похитить губернатора Мичигана
  • Reuters

Как пишет газета, заговорщики вели наблюдение за загородным домом Уитмер и обсуждали её похищение.

В документах, приведённых изданием, уточняется, что в начале 2020 года ФБР стало известно через социальные сети, что группа лиц «обсуждает насильственное свержение определённых правительственных и правоохранительных органов», которые, по их мнению, «нарушают Конституцию США».

При этом группа людей, планировавших операцию, собиралась в Дублине (Огайо), где обсуждала создание «общества, которое следовало бы Биллю о правах США».

«Они обсудили разные способы достижения этой цели: от мирных попыток до насильственных действий. В какой-то момент несколько участников говорили о правительствах штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США, включая правительство Мичигана и губернатора Гретхен Уитмер», — говорится в докладе.

Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.

По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином.

Как сообщали СМИ, подозреваемый в отправке посылки задержан.

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