В США ФБР разоблачило планы заговорщиков похитить губернатора Мичигана

В США Федеральное бюро расследований разоблачило планы заговорщиков похитить губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Об этом пишет The Detroit News со ссылкой на материалы суда.

Как пишет газета, заговорщики вели наблюдение за загородным домом Уитмер и обсуждали её похищение.

В документах, приведённых изданием, уточняется, что в начале 2020 года ФБР стало известно через социальные сети, что группа лиц «обсуждает насильственное свержение определённых правительственных и правоохранительных органов», которые, по их мнению, «нарушают Конституцию США».

При этом группа людей, планировавших операцию, собиралась в Дублине (Огайо), где обсуждала создание «общества, которое следовало бы Биллю о правах США».

«Они обсудили разные способы достижения этой цели: от мирных попыток до насильственных действий. В какой-то момент несколько участников говорили о правительствах штатов, которые, по их мнению, нарушают Конституцию США, включая правительство Мичигана и губернатора Гретхен Уитмер», — говорится в докладе.

Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.

По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином.

Как сообщали СМИ, подозреваемый в отправке посылки задержан.