СМИ: подозреваемый в отправке отравленной посылки в Белый дом задержан
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«Подозреваемый, который предположительно отправил письмо со смертельным ядом рицином в Белый дом, был задержан при попытке въезда в США из Канады», — говорится в сообщении.
Информации о задержанном не приводится.
Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.
По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином.