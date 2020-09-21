СМИ: подозреваемый в отправке отравленной посылки в Белый дом задержан

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Подозреваемый в отправке посылки с ядом рицином в Белый дом задержан во время въезда в США из Канады. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах.
СМИ: подозреваемый в отправке отравленной посылки в Белый дом задержан
  • © Reuters / Kevin Lamarque

«Подозреваемый, который предположительно отправил письмо со смертельным ядом рицином в Белый дом, был задержан при попытке въезда в США из Канады», — говорится в сообщении.

Информации о задержанном не приводится.

Ранее ФБР и Секретная служба США начали проверку по факту получения подозрительной посылки, которая, по сообщениям СМИ, была направлена американскому лидеру Дональду Трампу.

По данным телеканала CNN, правоохранительные органы перехватили адресованную Трампу посылку с ядом рицином.

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