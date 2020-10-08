В Госдуме заявили ФРГ о недопустимости провокаций для введения санкций

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Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарёв в ходе обсуждения ситуации вокруг Алексея Навального заявил представителям ФРГ о недопустимости использования провокаций как повода для введения санкций.
В Госдуме заявили ФРГ о недопустимости провокаций для введения санкций
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба Госдумы, Пискарев провёл переговоры с главой германо-российской парламентской группы бундестага Робби Шлундом, в ходе которых были обсуждены перспективы развития отношений двух стран после инцидента с Навальным.

«Глава комиссии Госдумы высказал убеждение о недопустимости использования провокаций как повода для введения санкций против России и подрыва сложившихся между нашими странами на протяжении последних десятилетий отношений добрососедства и сотрудничества», — заявили в Госдуме.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT планы ФРГ, Франции, Великобритании и Нидерландов ввести санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным.

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