В Госдуме заявили ФРГ о недопустимости провокаций для введения санкций

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне Василий Пискарёв в ходе обсуждения ситуации вокруг Алексея Навального заявил представителям ФРГ о недопустимости использования провокаций как повода для введения санкций.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, Пискарев провёл переговоры с главой германо-российской парламентской группы бундестага Робби Шлундом, в ходе которых были обсуждены перспективы развития отношений двух стран после инцидента с Навальным.

«Глава комиссии Госдумы высказал убеждение о недопустимости использования провокаций как повода для введения санкций против России и подрыва сложившихся между нашими странами на протяжении последних десятилетий отношений добрососедства и сотрудничества», — заявили в Госдуме.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT планы ФРГ, Франции, Великобритании и Нидерландов ввести санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным.