В Госдепе прокомментировали испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»
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«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — сказал РИА Новости представитель американского ведомства.
6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
Ракета прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.