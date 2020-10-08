В Госдепе прокомментировали испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Соединённые Штаты следят за действиями России в рамках испытаний новых вооружений, в том числе гиперзвуковой ракеты «Циркон». Вашингтон учитывает их при формировании политики в сфере контроля над вооружениями, сообщили в Госдепартаменте.

«Мы продолжаем следить за российской военной активностью и ракетными испытаниями, которые дают сведения для нашей политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности», — сказал РИА Новости представитель американского ведомства.

6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

Ракета прямым попаданием успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов.