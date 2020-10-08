Второй раунд дебатов Трампа и Байдена проведут виртуально

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Второй раунд дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом будет «виртуальным».
Второй раунд дебатов Трампа и Байдена проведут виртуально
  • Reuters

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам.

Данное решение принято на фоне заболевания Трампа коронавирусом.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что будет готов 15 октября участвовать в дебатах с Джо Байденом.

6 октября он президент США покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.

Первый раунд дебатов состоялся 29 сентября в Кливленде.

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