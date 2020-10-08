Второй раунд дебатов Трампа и Байдена проведут виртуально
- Reuters
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам.
Данное решение принято на фоне заболевания Трампа коронавирусом.
BREAKING: Commission on Presidential Debates says the second Trump-Biden debate will be 'virtual' amid concerns about Trump’s COVID-19. https://t.co/ztxinF2pbm— AP Politics (@AP_Politics) October 8, 2020
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что будет готов 15 октября участвовать в дебатах с Джо Байденом.
6 октября он президент США покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.
Первый раунд дебатов состоялся 29 сентября в Кливленде.