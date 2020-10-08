Второй раунд дебатов Трампа и Байдена проведут виртуально

Второй раунд дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом будет «виртуальным».

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам.

Данное решение принято на фоне заболевания Трампа коронавирусом.

BREAKING: Commission on Presidential Debates says the second Trump-Biden debate will be 'virtual' amid concerns about Trump’s COVID-19. https://t.co/ztxinF2pbm — AP Politics (@AP_Politics) October 8, 2020

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что будет готов 15 октября участвовать в дебатах с Джо Байденом.

6 октября он президент США покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проходил лечение от коронавируса, и направился в Белый дом.

Первый раунд дебатов состоялся 29 сентября в Кливленде.