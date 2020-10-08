В Финляндии заявили о резком ухудшении ситуации с COVID-19
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«Число новых случаев COVID-19 в Финляндии значительно увеличивалось еженедельно за последний месяц. Заболеваемость резко возрастает. Более чем в половине новых случаев источник инфекции остаётся неясным», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
Большинство новых случаев выявлено в регионе Хельсинки и округе Уусимаа (столичный регион), где примерно в 75% случаев источник инфекции оставался неустановленным.
С 28 сентября по 4 октября в регистр инфекционных заболеваний страны было внесено 1013 новых случаев по сравнению с 706 на неделе с 21 по 27 сентября.
Ранее сообщалось, что Финляндия не будет упрощать въезд для россиян.