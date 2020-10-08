В Финляндии заявили о резком ухудшении ситуации с COVID-19

Минздрав Финляндии заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране за прошедшую неделю резко ухудшилась.

«Число новых случаев COVID-19 в Финляндии значительно увеличивалось еженедельно за последний месяц. Заболеваемость резко возрастает. Более чем в половине новых случаев источник инфекции остаётся неясным», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Большинство новых случаев выявлено в регионе Хельсинки и округе Уусимаа (столичный регион), где примерно в 75% случаев источник инфекции оставался неустановленным.

С 28 сентября по 4 октября в регистр инфекционных заболеваний страны было внесено 1013 новых случаев по сравнению с 706 на неделе с 21 по 27 сентября.

Ранее сообщалось, что Финляндия не будет упрощать въезд для россиян.