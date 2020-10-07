В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
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Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 35,659 млн случаев коронавирусной инфекции.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 1,044 млн.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 17,262 млн человек.
Ранее представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.