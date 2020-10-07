Террористы обстреляли населённые пункты в четырёх провинциях Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в четырёх сирийских провинциях.

«Зафиксировано 38 обстрелов населённых пунктов со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», из них один — в провинции Алеппо, 23 — в провинции Идлиб, 11 — в провинции Латакия и три — в провинции Хама», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Замруководителя центра отметил, что со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки обстрелов не зарегистрировано.

Ранее в ЦПВС сообщили, что террористы доставили отравляющие вещества в район населённого пункта Кансафра провинции Идлиб.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.