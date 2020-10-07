Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских на Украину
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Во время визита в Британию Зеленский вместе со своей супругой встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими.
«Владимир Зеленский пригласил герцога Кембриджского и герцогиню Кембриджскую посетить Украину с визитом», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
Как отмечается, принц Уильям отметил важность официального визита Зеленского в Великобританию, стороны обсудили «ряд вопросов международной повестки дня», в том числе экологические инициативы.
Ранее сообщалось, что президент Украины 7—8 октября посетит Великобританию, где запланированы его переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.