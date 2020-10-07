Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских на Украину

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских посетить Украину с визитом.
Зеленский пригласил герцога и герцогиню Кембриджских на Украину
  • @ZelenskyyUa
  • Twitter

Во время визита в Британию Зеленский вместе со своей супругой встретился с герцогом и герцогиней Кембриджскими.

«Владимир Зеленский пригласил герцога Кембриджского и герцогиню Кембриджскую посетить Украину с визитом», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Как отмечается, принц Уильям отметил важность официального визита Зеленского в Великобританию, стороны обсудили «ряд вопросов международной повестки дня», в том числе экологические инициативы.

Ранее сообщалось, что президент Украины 7—8 октября посетит Великобританию, где запланированы его переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить