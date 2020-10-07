В Белом доме рассказали о состоянии Трампа
- Reuters
«Он продолжает работать. Он в очень хорошем состоянии здоровья. Мы довольны его прогрессом… Он вчера хотел перейти в Овальный кабинет», — приводит РИА Новости слова Мидоуса.
Он отметил, что если Трамп решит перейти в Овальный кабинет, то существуют протоколы безопасности — с точки зрения не только предметов индивидуальной защиты, но и вентиляции.
Ранее сообщалось, что Трамп покинул госпиталь после лечения от коронавируса, также он прокомментировал своё состояние после возвращения в Белый дом.