Wintershell заявил о возможности юридически ответить на решение Польши

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Немецкая компания Wintershall Dea сообщила, что анализирует решение антимонопольного регулятора Польши по делу «Северного потока — 2» и оставляет за собой право на ответные юридические действия.
Wintershell заявил о возможности юридически ответить на решение Польши
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«Мы подтверждаем, что получили решение польского антимонопольного регулятора, которое в данный момент анализируем. Мы не даём каких-либо комментариев по поводу продолжающегося разбирательства, но оставляем за собой право предпринять ответные юридические действия», — приводит РИА Новости сообщение компании.

В Wintershall Dea отметили, что польский антимонопольный регулятор «в данном случае применяет нетрадиционный подход, прилагая широкое толкование понятия концентрации».

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) приняло решение оштрафовать «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2». UOKiK требует, чтобы они расторгли партнёрский договор.

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