Байден обвинил Трампа в предательстве американского народа
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«Президент предал вас», — говорится в сообщении политика.
Демократ подчеркнул, что Дональд Трамп прекратил предпринимать усилия с целью на двухпартийной основе добиться одобрения поддержки, в которой нуждаются американцы.
Уточняется, что были прекращены переговоры, способные предоставить помощь американскому бизнесу, школам, нуждающимся семьям и оставшимся без работы.
Ранее Джо Байден в ходе дебатов назвал действующего американского президента Дональда Трампа «щенком» российского лидера Владимира Путина.