Байден обвинил Трампа в предательстве американского народа

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден приравнял к предательству американского народа решение Дональда Трампа прекратить до всеобщих выборов 3 ноября консультации о мерах стимулирования экономики с демократами. Об этом Джо Байден написал в Twitter.
Байден обвинил Трампа в предательстве американского народа
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

«Президент предал вас», — говорится в сообщении политика.

Демократ подчеркнул, что Дональд Трамп прекратил предпринимать усилия с целью на двухпартийной основе добиться одобрения поддержки, в которой нуждаются американцы.

Уточняется, что были прекращены переговоры, способные предоставить помощь американскому бизнесу, школам, нуждающимся семьям и оставшимся без работы.

Ранее Джо Байден в ходе дебатов назвал действующего американского президента Дональда Трампа «щенком» российского лидера Владимира Путина.

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