Байден обвинил Трампа в предательстве американского народа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден приравнял к предательству американского народа решение Дональда Трампа прекратить до всеобщих выборов 3 ноября консультации о мерах стимулирования экономики с демократами. Об этом Джо Байден написал в Twitter.

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