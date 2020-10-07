Канада направила фрегат для патрулирования акватории близ КНДР
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В ведомстве заявили, что боевой корабль будет участвовать в так называемой операции Neon в Восточно-Китайском море до конца ноября.
При этом в конце октября HMCS Winnipeg на неопределённое время покинет данный район и присоединится к международным учениям с участием ВМС Австралии, США и Японии у японских берегов.
Также уточняется, что в ноябре в патрулировании акватории рядом с Корейским полуостровом будет задействован канадский самолёт-разведчик CP-140 Aurora.
Ранее сообщалось, что страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом.