Страны НАТО проведут операцию за Северным полярным кругом

Корабли Военно-морских сил Великобритании возглавят многонациональную операцию за Северным полярным кругом, которая продемонстрирует приверженность стран-союзников свободной навигации в этом регионе.

Об этом говорится в сообщении королевского военно-морского флота.

В операции будут использованы фрегат типа 23 «Сазерленд» и танкер «Тайдсприн» класса «Тайд» ВМС Великобритании, миноносец типа «Арли Берк» ВМС США и фрегат «Тур Хейердал» типа «Фритьоф Нансен» ВМС Норвегии при поддержке датской патрульной авиации.

«Действуя бок о бок открытым и прозрачным способом, королевский военно-морской флот и его союзники продолжают демонстрировать, что они привержены сохранению мирной и свободной навигации для всех в жизненно важной зоне», — говорится в сообщении британского королевского флота.

Ранее в Национальном центре управления обороной России сообщили, что МиГ-31 перехватил патрульный самолёт Норвегии над Баренцевым морем.