В ЦПВС опровергли блокирование Турцией военной полиции России в САР

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Появившаяся в интернете информация о якобы воспрепятствовании военнослужащими Турции движению военной полиции России на участке патрулирования на трассе М-4 в идлибской зоне деэскалации в Сирии не соответствует действительности, заявили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
В ЦПВС опровергли блокирование Турцией военной полиции России в САР
  • © РИА Новости / Михаил Алаеддин

«Распространённая отдельными сетевыми ресурсами информация о якобы блокировании турецкими подразделениями участка патрулирования на трассе М-4 в районе населённого пункта Мханбель в идлибской зоне деэскалации с целью воспрепятствования движению подразделений российской военной полиции не соответствует действительности», — цитирует замглавы ЦПВС контр-адмирала Александра Гринкевича ТАСС.

Он уточнил, что совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 будет возобновлено после выполнения Анкарой обязательств по обеспечению безопасности на маршруте.

В конце сентября военные России и Турции провели совместную тренировку в Идлибе.

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