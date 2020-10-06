В США за сутки выявлено более 39 тысяч новых случаев коронавируса
В США число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось за последние сутки на 39 557, превысив 7,4 млн.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Уточняется, что число летальных исходов из-за коронавируса в стране выросло до 210 196.
Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире превысило 35 млн.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: