В США за сутки выявлено более 39 тысяч новых случаев коронавируса

В США число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось за последние сутки на 39 557, превысив 7,4 млн.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Уточняется, что число летальных исходов из-за коронавируса в стране выросло до 210 196.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире превысило 35 млн.