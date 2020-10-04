Число случаев коронавируса в мире превысило 35 млн

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В мире зафиксировано более 35 млн случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По последним подсчётам, по всему миру выявлено 35 008 447 случаев COVID-19.

При этом большинство случаев (7 411 716) приходится на США, Индию (6 549 373) и Бразилию (4 906 833).

Ранее число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн.

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