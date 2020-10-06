Глава МИД Азербайджана и Бигэн обсудили конфликт в Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном ситуацию с конфликтом в Нагорном Карабахе.

«Байрамов проинформировал Бигэна о последней эскалации в регионе», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Отмечается, что Бигэн заявил об обеспокоенности нарастанием напряжённости в регионе.

Замгоссекретаря также подчеркнул важность диалога.

Ранее главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.