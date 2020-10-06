Глава МИД Азербайджана и Бигэн обсудили конфликт в Карабахе
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«Байрамов проинформировал Бигэна о последней эскалации в регионе», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Отмечается, что Бигэн заявил об обеспокоенности нарастанием напряжённости в регионе.
Замгоссекретаря также подчеркнул важность диалога.
Ранее главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции Сергей Лавров, Майк Помпео и Жан-Ив Ле Дриан в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.