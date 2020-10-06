Небензя: Запад использует ОЗХО для давления на неугодных

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Запад всё в большей степени использует технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для давления на неугодные страны, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН российский постпред Василий Небензя.
Небензя: Запад использует ОЗХО для давления на неугодных
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Техсекретариат всё больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны», — цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, ранее это наблюдалось в связи с инцидентом, который произошёл со Скрипалями.

«Сегодня то же самое на глазах разворачивается вокруг якобы имевшего места в России отравления Навального», — добавил он.

Ранее ОЗХО сообщила, что получила от России запрос о содействии в расследовании ситуации с Алексеем Навальным и готова направить группу экспертов в Россию.

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