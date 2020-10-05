ОЗХО готова направить экспертов по инциденту с Навальным в Россию

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Организация по запрещению химического оружия сообщила, что получила от России запрос о содействии в расследовании ситуации с Алексеем Навальным и готова направить группу экспертов в Россию.
ОЗХО готова направить экспертов по инциденту с Навальным в Россию
  • Reuters

В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что 1 октября ОЗХО получила от российской стороны запрос об отправке экспертов технического секретариата ОЗХО в Россию для сотрудничества с российскими специалистами.

Также сообщается, что 2 октября гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес ответил на этот запрос в письме, адресованном постпреду России при ОЗХО.

«Он заверил власти России, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу, а также что команда экспертов может быть размещена в короткие сроки», — указано в сообщении.

Также в письме гендиректор ОЗХО попросил Россию предоставить дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы. 

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Навального.

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