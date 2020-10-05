ОЗХО готова направить экспертов по инциденту с Навальным в Россию
- Reuters
В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что 1 октября ОЗХО получила от российской стороны запрос об отправке экспертов технического секретариата ОЗХО в Россию для сотрудничества с российскими специалистами.
Также сообщается, что 2 октября гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес ответил на этот запрос в письме, адресованном постпреду России при ОЗХО.
«Он заверил власти России, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу, а также что команда экспертов может быть размещена в короткие сроки», — указано в сообщении.
Также в письме гендиректор ОЗХО попросил Россию предоставить дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва предложила ОЗХО направить в Россию экспертов технического секретариата организации для взаимодействия с российскими специалистами в ситуации вокруг Навального.