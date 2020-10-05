Вучич предложил Брнабич на пост премьера

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Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру действующего премьера Аны Брнабич на пост нового председателя кабинета министров.
Вучич предложил Брнабич на пост премьера
  • РИА Новости

«На основании законодательства принял решение по кандидатуре нового премьера. В соответствии с этим несколько минут назад я подписал документ о предложении в качестве кандидата на пост премьера Сербии Аны Брнабич. Надеюсь, она будет исполнять свои обязанности хорошо и ответственно», — приводит ТАСС слова Вучича.

Об этом он заявил в обращении по результатам своих консультаций с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) и другими политическими силами.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.

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