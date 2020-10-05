Вучич предложил Брнабич на пост премьера

Президент Сербии Александр Вучич предложил кандидатуру действующего премьера Аны Брнабич на пост нового председателя кабинета министров.

«На основании законодательства принял решение по кандидатуре нового премьера. В соответствии с этим несколько минут назад я подписал документ о предложении в качестве кандидата на пост премьера Сербии Аны Брнабич. Надеюсь, она будет исполнять свои обязанности хорошо и ответственно», — приводит ТАСС слова Вучича.

Об этом он заявил в обращении по результатам своих консультаций с правящей Сербской прогрессивной партией (СПП) и другими политическими силами.

Ранее Вучич поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом.