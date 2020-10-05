Лавров и глава МИД Франции провели переговоры

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Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию вокруг Алексея Навального.
Лавров и глава МИД Франции провели переговоры
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы министры обстоятельно обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта, высказали серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряжённости», — заявили в МИД России. 

Также министры подчеркнули важное значение дальнейших согласованных действий сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением лидеров России, США и Франции. 

Кроме того, Лавров указал на неприемлемость попыток политизировать «дело Навального», в том числе на площадке ОЗХО. Также глава МИД России напомнил, что Москва «до сих пор не получила ответа на переданный в Париж в рамках международного механизма по оказанию правовой помощи официальный запрос Генеральной прокуратуры России».

Ранее сообщалось, что главы МИД России, США и Франции готовят заявление по Карабаху.

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