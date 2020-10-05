Скончался последний испанский узник нацистских концлагерей

В возрасте 101 года скончался Хуан Ромеро, последний испанец, который был узником нацистских концлагерей.

«Скончался Хуан Ромеро, последний остававшийся в живых испанец из концлагеря Маутхаузен. Дань памяти для героя нашей страны, который боролся против фашизма, за свободу и демократию», — написал в Twitter премьер-министр Испании Педро Санчес.

Ромеро умер во французской коммуне Аи-Шампань. Он принимал участие в гражданской войне в Испании и во Второй мировой войне. Испанец попал в плен и был отправлен в концлагерь Маутхаузен на территории современной Австрии.

Отмечается, что Ромеро был последним остававшимся в живых из числа 9,3 тыс. испанцев, которые оказались в нацистских концлагерях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завели дело по факту кражи у бывшей узницы концлагеря.