Володин обсудил вопросы сотрудничества с председателем парламента Ирана
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Стороны отметили дружественный характер двусторонних отношений и поддержали развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения.
Володин пригласил Галибафа совершить официальный визит в Россию в конце года с проведением третьего заседания комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и парламентом Ирана.
Володин и Галибаф также обсудили вопросы продолжения многосторонних парламентских форматов с участием российских и иранских законодателей.
Спикер Госдумы предложил провести в 2021 году на территории России конференцию председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества, передаёт ФАН.