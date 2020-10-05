Володин обсудил вопросы сотрудничества с председателем парламента Ирана

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл телефонный разговор с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
Володин обсудил вопросы сотрудничества с председателем парламента Ирана
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

Стороны отметили дружественный характер двусторонних отношений и поддержали развитие сотрудничества в рамках парламентского измерения.

Володин пригласил Галибафа совершить официальный визит в Россию в конце года с проведением третьего заседания комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и парламентом Ирана.

Володин и Галибаф также обсудили вопросы продолжения многосторонних парламентских форматов с участием российских и иранских законодателей.

Спикер Госдумы предложил провести в 2021 году на территории России конференцию председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества, передаёт ФАН.

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