НАТО призвало Турцию к сотрудничеству для поиска альтернатив С-400
- Reuters
Он выразил обеспокоенность последствиями приобретения Анкарой системы, отметив, что она «может представлять риск для самолётов союзников и привести к санкциям со стороны США».
«Это решение Турции, но С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО. Мы призываем Турцию к сотрудничеству с союзниками для поиска альтернативного решения», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 всё ещё не поставлены на боевое дежурство в стране.
В августе стало известно о подписании контракта на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции.