НАТО призвало Турцию к сотрудничеству для поиска альтернатив С-400

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НАТО призывает Турцию к сотрудничеству с союзниками по альянсу для поиска альтернатив российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
НАТО призвало Турцию к сотрудничеству для поиска альтернатив С-400
  • Reuters

Он выразил обеспокоенность последствиями приобретения Анкарой системы, отметив, что она «может представлять риск для самолётов союзников и привести к санкциям со стороны США».

«Это решение Турции, но С-400 несовместимы с системой противоракетной обороны НАТО. Мы призываем Турцию к сотрудничеству с союзниками для поиска альтернативного решения», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что С-400 всё ещё не поставлены на боевое дежурство в стране.

В августе стало известно о подписании контракта на поставку второго полка систем ПВО С-400 Турции.

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