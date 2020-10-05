Премьер Румынии ушёл в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

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Премьер-министр Румынии Людовик Орбан отправился в самоизоляцию из-за контакта с человеком, инфицированным коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба румынского правительства.
Премьер Румынии ушёл в самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
  • Reuters

«Премьер Людовик Орбан сегодня утром (5 октября. — RT) запросил проведение теста на наличие нового коронавируса. У него нет специфических для коронавируса симптомов. До получения результатов теста премьер отменил все физические встречи с другими лицами», — цитирует РИА Новости сообщение. 

Уточняется, что на прошлой неделе Орбан участвовал в съёмках на одном из телеканалов вместе с другими людьми. У одного из участников съёмочного процесса в воскресенье, 4 октября, был диагностирован коронавирус.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ушла в самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

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