Глава ЕК ушла на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что находится на самоизоляции из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

«Меня проинформировали о том, что в прошлый вторник (29 сентября. — RT) я принимала участие во встрече, на которой присутствовал человек, у которого вчера (4 октября. — RT) тест показал положительный результат на COVID-19. В соответствии с действующими правилами, я изолируюсь до завтрашнего утра», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Председатель Еврокомиссии отметила, что 1 октября прошла тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

Политик также уточнила, что вновь пройдёт тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что глава Евросовета Шарль Мишель решил соблюдать карантин.