Путин провёл телефонные переговоры с президентом Таджикистана
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане», — указывается в заявлении.
Ранее министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора обсудили поиск выхода из ситуации, которая сложилась в зоне нагорнокарабахского конфликта.