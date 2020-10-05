Путин провёл телефонные переговоры с президентом Таджикистана

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений. Кроме того, обсуждались ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане», — указывается в заявлении.

Ранее министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян в ходе телефонного разговора обсудили поиск выхода из ситуации, которая сложилась в зоне нагорнокарабахского конфликта.