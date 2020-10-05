В Британии число случаев коронавируса превысило 502 тысячи

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В Великобритании число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло за сутки более чем на 22 тыс. и достигло 502 978.
В Британии число случаев коронавируса превысило 502 тысячи
  • Reuters

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте британского правительства.

Отмечается, что в статистику за прошедший день включили более 15 тыс. ранее неучтённых случаев заболевания коронавирусом за период с 25 сентября по 2 октября.

За сутки в стране умерли 33 человека с коронавирусом, общее число умерших с COVID-19 увеличилось до 42 350.

Ранее власти Великобритании не исключили повторного введения карантинного режима, если нынешние ограничения не помогут справиться с распространением коронавируса. 

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