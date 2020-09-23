Власти Британии не исключили повторного введения режима локдауна

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Власти Великобритании не исключают повторного введения режима локдауна, если нынешние ограничения не помогут справиться с распространением коронавируса. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра иностранных дел Доминика Рааба.
Власти Британии не исключили повторного введения режима локдауна
  • Reuters

«Нельзя исключать это», — сказал Рааб, подчеркнув, что правительство «примет усилия, чтобы избежать этого».

22 сентября британский премьер Борис Джонсон объявил о новых ограничительных мерах в стране из-за пандемии COVID-19. Так, работодатели должны перевести на удалённую работу всех сотрудников, чьё нахождение в офисе необязательно.

Кроме того, не допускается работа кафе, ресторанов и точек общепита после 22:00, а их работники должны обязательно носить медицинские маски.

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Британии превысило 400 тыс.

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