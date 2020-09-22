В Великобритании вводят ограничительные меры из-за COVID-19

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В Великобритании вводятся дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В Великобритании вводят ограничительные меры из-за COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джонсона.

Так, работодатели должны перевести на удалённую работу всех сотрудников, чьё нахождение в офисе необязательно.

Кроме того, не допускается работа кафе, ресторанов и точек общепита после 22:00, а их работники должны обязательно носить медицинские маски.

По словам Джонсона, новые ограничения рассчитаны на срок до шести месяцев.

Ранее в Израиле вступил в силу повторный общенациональный карантин в связи с пандемией коронавируса.

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