В Великобритании вводят ограничительные меры из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на заявление британского премьера Бориса Джонсона.
Так, работодатели должны перевести на удалённую работу всех сотрудников, чьё нахождение в офисе необязательно.
Кроме того, не допускается работа кафе, ресторанов и точек общепита после 22:00, а их работники должны обязательно носить медицинские маски.
По словам Джонсона, новые ограничения рассчитаны на срок до шести месяцев.
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