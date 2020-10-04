На акции протеста в Тель-Авиве задержаны 38 человек

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Израильская полиция задержала 38 человек на акции протеста в Тель-Авиве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На акции протеста в Тель-Авиве задержаны 38 человек
  • Reuters

«На демонстрациях в субботу вечером — в ночь на воскресенье полиция задержала 38 человек, причастных к нарушению общественного порядка в районе Тель-Авива», — цитирует полицию РИА Новости.

Как уточняется, полиция реагировала на демонстрантов, которые блокировали дороги и участвовали в столкновениях с полицейскими.

Кроме того, в мэрии Тель-Авива подтвердили информацию о лёгком ранении мэра: у него повреждена рука.

В ночь с субботы на воскресенье в разных городах Израиля прошли массовые протесты после вступления в силу ужесточённых карантинных правил проведения демонстраций.

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