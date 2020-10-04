Помпео перенёс визиты в Южную Корею и Монголию
- Reuters
Как сообщает Госдеп, встреча глав внешнеполитических ведомств «четвёрки» (США, Япония, Индия, Австралия) будет «будет посвящена актуальным проблемам Индо-Тихоокеанского региона».
Ранее Помпео планировал нанести визиты в Южную Корею и Монголию во время этой поездки.
Госдеп отметил, что «госсекретарь Помпео рассчитывает снова отправиться в Азию в октябре и будет работать над тем, чтобы перенести визиты на несколько недель».
Накануне сообщалось, что Помпео раскритиковал Китай за эксплуатацию природных ресурсов.