Помпео перенёс визиты в Южную Корею и Монголию

Госсекретарь США Майк Помпео нанесёт визит в Японию 4—6 октября, но переносит свои визиты в Южную Корею и Монголию.

Как сообщает Госдеп, встреча глав внешнеполитических ведомств «четвёрки» (США, Япония, Индия, Австралия) будет «будет посвящена актуальным проблемам Индо-Тихоокеанского региона».

Ранее Помпео планировал нанести визиты в Южную Корею и Монголию во время этой поездки.

Госдеп отметил, что «госсекретарь Помпео рассчитывает снова отправиться в Азию в октябре и будет работать над тем, чтобы перенести визиты на несколько недель».

Накануне сообщалось, что Помпео раскритиковал Китай за эксплуатацию природных ресурсов.