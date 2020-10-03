Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал Китай за эксплуатацию природных ресурсов по всему миру.

«Китай безответственно эксплуатирует природные ресурсы по всему миру, угрожая мировой экономике и окружающей среде. Коммунистическая партия Китая замедляет экологические реформы, прячась за устаревшими правилами», — написал он в Twitter.

По его словам, «безрассудная» экологическая политика Китая привела к экологическим катастрофам в самом Китае.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал в случае победы на предстоящих выборах избавиться от зависимости американской экономики от КНР.