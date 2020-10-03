Эрдоган пригрозил новой операцией Турции на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если курдские формирования не покинут север Сирии, то может начаться новая турецкая операция.

«Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые всё ещё существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придём и сделаем это сами», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он добавил, что для Турции «неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в сирийском Идлибе».

Ранее глава МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов.