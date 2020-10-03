Эрдоган пригрозил новой операцией Турции на севере Сирии
- Reuters
«Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые всё ещё существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придём и сделаем это сами», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.
Он добавил, что для Турции «неприемлемы любые шаги, которые приведут к новой гуманитарной катастрофе в сирийском Идлибе».
Ранее глава МИД Сирии обвинил Турцию в поддержке террористов.