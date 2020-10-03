МИД назвал ложью заявления в ФРГ о «неготовности России к диалогу»

Российский МИД назвал откровенной ложью заявления немецких политиков о том, что Москва якобы не готова к диалогу с Германией по ситуации вокруг Алексея Навального.

«При воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов. Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь», — говорится в сообщении министерства.

Как подчеркнули в Москве, германской стороной последовательно игнорируются предложения по налаживанию взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств «так называемого отравления Алексея Навального» в рамках правовой помощи и консультаций на основе положений КЗХО.

Ранее в МИД заявили, что Министерство иностранных дел Германии отказало посольству России в содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному.