Посольство США в Армении предписало сотрудникам не покидать Ереван

Посольство США в Армении предписало своим сотрудникам и членам их семей не выезжать за пределы Еревана из-за боевых действий в Карабахе, говорится в заявлении на официальном сайте дипмиссии.

«Военное противостояние в нагорно-карабахском регионе продолжается. Посольство призывает граждан США, которые в настоящее время находятся в безопасном месте, избегать несущественных поездок по стране», — указывается в сообщении.

В дипмиссии также проинструктировали своих сотрудников и членов их семей не выезжать за пределы большого Еревана

Гражданам США рекомендовано следить за местными новостями.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении четырёх беспилотников, появившихся в небе над страной.

В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на все удары по населённым пунктам и гражданским объектам со стороны противника.