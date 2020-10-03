Посольство США в Армении предписало сотрудникам не покидать Ереван
- Reuters
«Военное противостояние в нагорно-карабахском регионе продолжается. Посольство призывает граждан США, которые в настоящее время находятся в безопасном месте, избегать несущественных поездок по стране», — указывается в сообщении.
В дипмиссии также проинструктировали своих сотрудников и членов их семей не выезжать за пределы большого Еревана
Гражданам США рекомендовано следить за местными новостями.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил об уничтожении четырёх беспилотников, появившихся в небе над страной.
В МИД Азербайджана заявили, что азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на все удары по населённым пунктам и гражданским объектам со стороны противника.