В Канаде смягчили ограничения на пересечение границы

Власти Канады смягчили режим пересечения границы, закрытой из-за пандемии коронавируса, для членов семей, чьи близкие оказались в других странах. Об этом заявил канадский министр иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино.

«Объявленные сегодня (2 октября — RT) меры отвечают потребностям канадских семей, которые были разделены со своими близкими международными границами», — цитирует ТАСС Мендичино.

Министр отметил, что после пересечения канадской границы все приезжие должны будут соблюдать обязательные меры 14-дневного карантина.

Послабления касаются членов семей граждан Канады и лиц, имеющих вид на жительство в этой стране.

Также уточняется, что канадское правительство решило разрешить приезд в страну иностранным студентам при условии, что меры безопасности на время пандемии в их учебных заведениях были одобрены федеральными или региональными властями.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что граница США и Канады «в скором времени» будет вновь открыта.